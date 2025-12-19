Sırrı Sakık kürsüden açıkladı: 499 milletvekili çift maaş alıyor

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık bütçe görüşmelerinde ilginç bir konuşma yaptı.

Sakık Meclis'te çift maaş alan vekil sayısını açıkladı.

"TUTAR 1 MİLYAR TL"

Sakık şunları söyledi:

"Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var. Kapılarında araçları var. Çocuklarınıi torunlarını götüren bir Meclis. Bir de Danışma Kurulu oluşturdular. Külliye'den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külli,ye'nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Bakın Parlamento'ya çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler çift maaş... Ben araştırdım ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama gençler almıyor. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL'yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento'dan başlarsak Külliye'den alanların da üstüne gidebiliriz."