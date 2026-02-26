Sırrı Sakık: Laftan öteye geçilmedi, süreç seçime endeksli siyaset olarak görülüyor

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik "Süreç seçime endeksli bir siyaset olarak görülmeye başlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Sakık, X hesabından yaptığı paylaşımda sürece ilişkin mesajlar verdi. Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından barış ve demokrasiyi güçlendirecek tek bir somut adım atılmadığını savunan Sakık, "Süreç, toplumda büyük bir barış hamlesinden ziyade seçime endeksli bir siyaset ya da bir oyalama taktiği olarak görülmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

Yapılması planlanan düzenlemelere işaret eden Sakık, "Türkiye gerçekten yeni bir başlangıç yapacaksa önce yürürlükteki hukuka uymalıdır" diyerek uluslararası hukuku uygulanması çağrısı yaptı.

Sakık'ın videolu paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

"Sayın Öcalan tarafından duyurulan 27 Şubat deklarasyonunun üzerinden bir yıl geçti. PKK, Türkiye’den ve Kandil’deki önemli merkezlerden çekildi; kongresini toplayarak kendini feshetti. O günden bu yana tek bir kurşun sıkılmadı, silahlar yakıldı.

Buna karşın bir yılda barış ve demokrasiyi güçlendirecek tek bir somut adım atılmadı. Mevcut Anayasa’nın ve yasaların uygulanması, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulması dahi toplumsal güveni ve umudu büyütebilirdi; bu dahi yapılmadı. Laftan öteye geçilmedi. Süreç, toplumda büyük bir barış hamlesinden ziyade seçime endeksli bir siyaset ya da bir oyalama taktiği olarak görülmeye başlandı.

Türkiye gerçekten yeni bir başlangıç yapacaksa önce yürürlükteki hukuka uymalıdır. Belirsiz tarihlere ertelenmiş vaatler ve teknik düzenleme söylemleri değil; öncelikle bu ülkenin Anayasasını, yasalarını, yüksek mahkeme kararlarını ve bağlı olduğu uluslararası hukuku uygulamak gerekir. Güven sözle değil, hukukla inşa edilir."