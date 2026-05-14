Sırrı Sakık'tan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'Kürdistan' yanıtı: Erdoğan'dan öğrensin

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, 'Kürdistan' sözünü kullanan Ahmet Türk'ü hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye tepki gösterdi.

Türk'ün, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini tebrik ederken kullandığı 'Kürdistan' ifadesine tepki gösteren Saral, "Bu topraklarda “Kürdistan” diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır... Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı sözlere tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin" sözleriyle Ahmet Türk'ü hedef almıştı.

Destici'nin tepkisiyle ilgili İlke TV'ye konuşan Türk, "Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" ifadelerini kullandı.

"HALKTA BÜYÜK BİR KARŞILIĞI YOK"

Tartışmaya DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık da dahil oldu. Nûmedya24’e konuşan Sakık, “Bunların halkta büyük bir karşılığı yoktur. Bunlar geçmişten bugüne çözüm karşıtı olmuş, Kürt halkına yönelik bütün zalimane politikaların yanında durmuş kişilerdir. Ahmet Türk’ün sözlerine karşı verilen tepki bu insanların cehaletini ve olaydan bihaber olduğunu da gösteriyor” sözleriyle Destici'ye yanıt verdi.

"ERDOĞAN’I DİNLESİN VE CEVABINI ONDAN ALSIN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’a da tepki gösteren Sakık, şu ifadeleri kullandı: