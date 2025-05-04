Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (62) dün hayatını kaybetti.

Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenleniyor. Önder'in naaşı sloganlar ve alkışlar eşliğinde 10:35'te AKM'ye getirildi.

Tören saygı duruşunun ardından sinevizyon gösterimiyle devam edecek.

Ardından ilk konuşmayı Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir yapacak. Devamında ise sırasıyla; DEM Parti Eş Genel Başkanları, Barış Annesi Revşen Kandemir, oyuncu ve senarist Levent Kazak, yönetmen Berkun Oya ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan konuşacak.

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder'in bugün AKM'de yapılacak olan anma töreni öncesinde Gezi Parkı polis bariyerleri ile kapatıldı.

Gazeteci Ahmet Ayva'nın paylaştığı videoda ekiplerin Gezi Parkı'nı bariyerler ile kapattığı görüldü.

Aktarılan bilgilere göre, bariyerler 'güvenlik önlemi' gerekçesiyle kapatıldı.

Yarın Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreni öncesi Gezi Parkı’nın etrafı polis bariyerleri ile kapatılıyor. Sorduğum polisler güvenlik önlemi nedeniyle kapatıldığını söyledi. pic.twitter.com/Vt6nG1MkC1

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SEBEBİYLA HAYATINI KAYBETTİ

Sırrı Süreyya Önder'in 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Önder'in dün saat 16.10'da yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli Basın Mensupları,

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."