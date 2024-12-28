Sırrı Süreyya Önder'den İmralı görüşmesine ilişkin açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme hakkında DHA'ya konuştu.

Önder, ziyaret için Adalet Bakanlığı'ndan onay geldiğini ancak ziyaret gününün hava şartları nedeniyle henüz belli olmadığını söyledi.

İmralı’ya deniz yoluyla ulaşım sağlayacaklarını belirten Önder, “Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya’dan gideriz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas sağlanmalı' açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" demişti.