Sırrı Süreyya Önder: Görüşmelerdeki mesajları Öcalan'a ileteceğiz

DEM Parti İmralı heyetinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) temasları dün sona erdi.

Heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Önder, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder, "Görüştüğümüz bütün siyasi şahsiyetler, kurum ve partilerden büyük bir coşku ve hüsnü kabul gördük. Bunun için öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Onların da sürece dair önerilerini, uyarılarını ve desteklerini aldık. Bunlar bizim için ve barış için çok kıymetliydi. Bunu sayın Öcalan’a ve muhataplarımıza aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde gündeme gelen konulara değinen Önder, “Ağırlıklı olarak sayın Öcalan’ın yaptığı değerlendirmeleri aktardık. Sorduğu soruları ilettik. Onlara cevap oluşturmaya çalıştık. Bununla beraber ulusal birlik meselesi de konuşulan meseleler arasındaydı. Barışa dönük olabilecek en geniş toplumsal zemini oluşturmaya çalıştık” dedi.

Yeni sürece dair tam destek verildiğini kaydeden Önder, "Büyük bir kıymet biçtiler. Görüştüğümüz tüm muhataplar, mesajlara ve yapılacak olan çağrıya büyük bir kıymet biçtiler. Bu da açıkçası bizi hem onurlandırdı hem de umutlandırdı" diye konuştu.

Görüştükleri parti liderlerinin de Abdullah Öcalan’a mesajlarının olduğunu aktaran Önder, “Elbette desteklerini ilettiler. Başka detaylar da var. Bunu sayın Öcalan’a ziyaretimizde ileteceğiz" ifadelerini kullandı.