Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (62) hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Önder'in bugün saat 16.10'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli Basın Mensupları,

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Önder'in ölümüyle ilgili DEM Parti de açıklama yayımladı. Açıklamada, "Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız" denildi.

İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı… pic.twitter.com/qyuh4XaYl8 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 3, 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanları, MYK üyeleri ve meclis grubu programlarını iptal ederek İstanbul’a geçti. Önder'in cenaze programının ilerleyen saatlerde paylaşılacağı aktarıldı.

62 yaşındaki DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aynı zamanda İmralı heyeti üyesiydi.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği ağır bir kalp rahatsızlığı sonucu İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 18 gün boyunca yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak yaşama tutunan Önder'in hayati riskinin son günlerde arttığı bildirilmişti.

Hastaneye kaldırıldığı gün 12 saatlik ağır bir ameliyat geçen Önder, 5 gün boyunca uyutulmuştu. Daha sonra kendisine uyku ilacı verilmeyen Önder, uyanmamıştı.

Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 25 Nisan'da yaptığı açıklamada “Umudunuz var mı?” sorusuna, “Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” şeklinde yanıt vermişti.