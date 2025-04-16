Sırrı Süreyya Önder için art arda geçmiş olsun mesajları

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alındı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doğan, "Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" şeklinde konuştu.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası sonrası hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için siyasiler geçmiş olsun mesajları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

ÖZGÜR ÖZEL: BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM

• Kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geçmiş olsun mesajı geldi.

X (Twitter) hesabından yazılı açıklama yapan CHP Lideri Özel şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum."

• CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:"Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

• CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun. Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sağlık, hepimiz için en kıymetli nimettir. Dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle."

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla.

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum.

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum.

• Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum"

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

• TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum."

• Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum."

• AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz."

• Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

• AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

• Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz"

• Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum."