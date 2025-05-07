Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te anma: Devlet Bahçeli de katıldı

Hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili ve TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de anılıyor.

DEM Parti heyeti, taziye ziyaretlerini kabul ediyor. Ziyarete ilk gelen CHP heyeti oldu. Anmaya Sırrı Süreyya Önder'in ağabeyi Ali Fuat Önder de katıldı.

Daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da taziye dileklerini ileterek DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanına oturdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları anmada şunları söyledi:

"O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti."

BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS'TE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Partili Önder için düzenlenen anmaya katıldı. Son olarak ocak ayında Meclis'te bulunan Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatının ardından 99 gün sonra Meclis'e geldi.

Bahçeli'nin girişte Sırrı Süreyya Önder'in resmine dokunduğu anlar dikkat çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder anması için 99 gün sonra TBMM'ye geldi



Bahçeli'nin, Önder'in fotoğrafına dokunduğu anlar dikkat çekti https://t.co/i1A2xQZ2hO pic.twitter.com/ZbWOnzY9tm — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 7, 2025

Bahçeli daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Tuncer Bakırhan'ın arasına oturdu.

Taziyelerin kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te açılacak. Genel Kurul'da da gündeme geçilmeden önce Sırrı Süreyya Önder anılacak.