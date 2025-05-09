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Sırrı Süreyya Önder için memleketinde taziye kuruldu

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kuruldu.

Güncel
  • 09.05.2025 15:10
  • Giriş: 09.05.2025 15:10
  • Güncelleme: 09.05.2025 15:13
Kaynak: AA
Sırrı Süreyya Önder için memleketinde taziye kuruldu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 3 Nisan'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde, Önder'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun olduğu fotoğraf önünde ağıt yaktı.

Ziyarete, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları katıldı.

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