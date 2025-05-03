Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (62) 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde bugün saay 16.10 sularında hayatını kaybetti.

Önder'in ölümüne ilişki taziye mesajları paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder'in tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığını belirterek "Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 3, 2025

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i "Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur" sözleriyle andı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.



Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya… pic.twitter.com/ysxnlTvo5o — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2025

Gazeteci Nebil Özgentürk, Önder'i film sahnesiyle andı.

Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik.,



Ülke kaybetti, hayat kaybetti.



Milyonlar üzgün. Üzgünüz çokkk.



Bir film sahnesinde bıraktığı sözle..



SIRRI SÜREYYA ÖNDER..



"Bazı insanlar var öldürmek için yaşıyorlar...



Bazı insanlar var ki yaşatmak için ölüyorlar.." pic.twitter.com/ajcookGbwZ — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) May 3, 2025

Oyuncu Mert Fırat, Önder için "Yalnızca bir siyasetçi değil; bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı… Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik! Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil; bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı…

Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu.

Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı.

Hakkı ödenmez. Ruhu şad… pic.twitter.com/7x3rOzIfQt — Mert FIRAT (@mert__firat) May 3, 2025

CHP'li Mahmut Tanal "Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana kullanmaya adamış bir isimdi" derken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Sırrı Süreyya Önder, Türkiye’de barış ve kardeşlik mücadelesinde cesareti, samimiyeti ve vicdanıyla iz bırakmış bir isimdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız" denildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi ve DEM Parti olmak üzere tüm sevenlerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz.



Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek… pic.twitter.com/DLFilYXA9V — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) May 3, 2025

SOL Parti de DEM Parti'ye ve Önder'in sevenlerine başsağlığı mesajı yayımladı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyor DEM Parti’ye, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. — SOL Parti (@solpartibilgi) May 3, 2025

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Önder'in ölümü için taziye mesajı yayımladı.Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

Tunç Soyer ise Sırrı Süreyya Önder için "Halk önderi, halk neferi, halkın ta kendisiydi" dedi.

Sırrı Süreyya Önder halk önderi, halk neferi, halkın ta kendisiydi.



Halkın mizahının, hak mücadelesinin, bilgeliğinin ve barışının en güzel örneklerini yaşattı.



Anısı her daim yaşayacak. pic.twitter.com/obh9uEGWXH — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 3, 2025

Önder'in vefatının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum. Ruhu şad olsun."

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 3, 2025

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