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Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

Geçirdiği ağır kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımdaki 18. günde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları yayımlanıyor.

Güncel
  • 03.05.2025 16:48
  • Giriş: 03.05.2025 16:48
  • Güncelleme: 03.05.2025 18:00
Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (62) 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde bugün saay 16.10 sularında hayatını kaybetti.

Önder'in ölümüne ilişki taziye mesajları paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder'in tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığını belirterek "Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i "Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur" sözleriyle andı.

Gazeteci Nebil Özgentürk, Önder'i film sahnesiyle andı.

Oyuncu Mert Fırat, Önder için "Yalnızca bir siyasetçi değil; bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı… Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal "Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana kullanmaya adamış bir isimdi" derken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Sırrı Süreyya Önder, Türkiye’de barış ve kardeşlik mücadelesinde cesareti, samimiyeti ve vicdanıyla iz bırakmış bir isimdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız" denildi.

SOL Parti de DEM Parti'ye ve Önder'in sevenlerine başsağlığı mesajı yayımladı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Önder'in ölümü için taziye mesajı yayımladı.Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. 

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

Tunç Soyer ise Sırrı Süreyya Önder için "Halk önderi, halk neferi, halkın ta kendisiydi" dedi.

Önder'in vefatının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum. Ruhu şad olsun."

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