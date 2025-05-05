Sırrı Süreyya Önder için üç gün sürecek taziye kurulacak

3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için yarın İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi’nde taziye kurulacak.

DEM Parti ile Önder’in ailesi tarafından kurulacak taziye üç gün sürecek. Taziyeleri, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in de aralarında olduğu ailesi ile DEM Parti Eş Genel Başkanları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve diğer DEM Partililer kabul edecek.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, üç gün sürecek taziye, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Taziyeler bugün saat 11.00'da kabul edilemeye başlanacak. Taziye kabulleri ise saat 17.00'a dek sürecek.

Öte yandan, DEM Parti’nin İstanbul'da olmak üzere tüm il ve ilçe örgütlerinde de Önder için taziyeler kabul edilecek.