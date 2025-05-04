Sırrı Süreyya Önder için yapılan tören çıkışında Özgür Özel'e saldırı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özgür Özel, tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Acılı bir gün bugün. Hem ailesine hem DEM Parti ailesine başsağlığı diliyoruz. Çok önemli bir ismi çok da lazım olduğu bir zamanda, hepimizin ona çok ihtiyacı olduğu bir zamanda kaybettik" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder ile yıllarca birlikte Meclis'te görev yaptıklarını belirten Özel, "Hiçbir kötü anı biriktirmemişiz bugüne. Her birimizde ayrı ayrı yüzümüzde bir gülümseme, tebessüm ve içimizde çok iyi duygular uyandıran anılar biriktirdi. Toprağı bol olsun, ışıklar için uyusun. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte artık onu hem geçmişte bıraktığı iyi anılarla anmak, hem de Türkiye'de içtenlikle savunduğu barışı hep birlikte savunmak ve bundan sonra Türkiye'de kimsenin ağlamadığı, herkesin güldüğü yarınları hep birlikte inşa etmek durumundayız."

TÖREN ÇIKIŞI SALDIRI

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.

Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Özgür Özel'in saldırının ardından yüzünde herhangi bir yaralanma ve iz olmazken, moralinin yerinde olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’deki anma töreni çıkışı saldırıya uğradı @okanmermervip pic.twitter.com/JizuRW8DqZ — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) May 4, 2025

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör" dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özel' saldıran kişinin kimliği belli oldu. Saldırgan, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

Saldırganın, iki çocuğunu da öldürdüğü ortaya çıktı. DHA'nın 2004 tarihli bir haberinde Tengioğlu'nun çocukları Barış ile Mutlu’yu öldürdü, Gülşah’ı da yaraladığı ortaya çıktı.

Haberde saldırganın aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre Özgür Özel, sanatçı Yavuz Top’un ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, ardından basın açıklaması yapacak.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Toplumuzun huzurunu bozmaya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025

YILMAZ TUNÇ: ALÇAK SALDIRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025

AKP'DEN İLK TEPKİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

DEM PARTİ: SALDIRIYI KINIYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.