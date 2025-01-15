Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşme için yapılacak başvurunun tarihini verdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un AKP Meclis Grup Toplantısı öncesinde DEM Parti heyeti ile PKK lideri Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında yaptığı açıklamanın ardından Sırrı Süreyya Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.
17 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPILACAK
Öte yandan DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti heyetinin 17 Ocak'ta kapsamlı bir yazılı açıklama yapacağını bildirdi.
DEM Parti heyeti, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilk görüşmeyi 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyet, görüşmenin ardından partilere ziyaretlerde bulundu.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.
Heyet bu kapsamda AKP, CHP, MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü.