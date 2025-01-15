Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un AKP Meclis Grup Toplantısı öncesinde DEM Parti heyeti ile PKK lideri Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında yaptığı açıklamanın ardından Sırrı Süreyya Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

17 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti heyetinin 17 Ocak'ta kapsamlı bir yazılı açıklama yapacağını bildirdi.

DEM Parti heyeti, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilk görüşmeyi 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyet, görüşmenin ardından partilere ziyaretlerde bulundu.