Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı tamamlandı: Yoğun bakıma alınması bekleniyor

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle gerçekleşen ameliyatı bu sabah 06:30 sularında sona erdi.

Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı.

Ameliyatı 7 saat süren Önder'in, operasyonun ardından yoğun bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.

YOĞUN BAKIMDA 72 SAAT TAKİP SÜRECİ OLACAK

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, yaptığı açıklamada Önder'in kalp ritminin istenilen düzeyde atmadığı için halen ameliyathanede bekletildiğini, durumunun iyiye gitmesi halinde 1,5 saat sonra yoğun bakıma alınabileceğini kaydetti.

Düşünmez, şunları kaydetti:

"Ameliyatın başarılı geçtiği bilgisi bize ulaştı. Kalp ritminin sağlandığı ancak istenilen düzeyde olmadığı için bir müddet daha takip edileceği ve sonrasında yoğun bakıma alınacağı bilgisi geldi. Bu, bizi sevindiren bir bilgi. Biz Önder'in direngen kişiliğini ve bu ameliyattan da başarı bir şekilde çıkacağını biliyorduk. Elimizdeki son bilgi ameliyatın nispeten başarılı geçtiği ve eğer kalp ritimlerinde istenilen düzeye erişilebilirse yoğun bakıma alınacağı, yoğun bakımda da 72 saat bir takip süreci olacağı yönünde."

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, ameliyata alınmıştı.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurmuştu.

Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek." demişti.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyata alındığı hastaneye geldi.

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak" ifadesini kullandı.

"BİZ İNANIYORUZ Kİ BU BADİREYİ DE ATLATACAK"

Eş Genel Başkanlar, doktorlarla görüşerek Önder'in durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulansla ilk müdahale kendisine yapıldı ve hastaneye getirildi. Hastanede aort damarı yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta ve ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde siz değerli basın emekçileri ve sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen Sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Önder'in durumunu takip etmek için hastaneye geldi.