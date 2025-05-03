Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

63 yaşında hayatını kaybeden TBMM Genel Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu.

Güncel
  • 03.05.2025 18:23
  • Giriş: 03.05.2025 18:23
  • Güncelleme: 03.05.2025 18:28
Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanade, yaşam mücadelesini 18'nci gününde kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Önder'in cenaze programı belli oldu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Önder için 5 Mayıs pazartesi günü 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

Daha sonra Önder için Şişli Camii'de cenaze töreni yapılacak. Önder, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan bugün saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecek

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından "Sırrı Süreyya Önder" mesajı
BirGün'e Abone Ol