Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanade, yaşam mücadelesini 18'nci gününde kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Önder'in cenaze programı belli oldu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Önder için 5 Mayıs pazartesi günü 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

Daha sonra Önder için Şişli Camii'de cenaze töreni yapılacak. Önder, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan bugün saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecek