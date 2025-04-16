Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan yeni açıklama: "Bizi umutlandıran bir iki parametre var"
Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sağbaş, "Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz" dedi.
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Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi.7
'Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var' Sağbaş şu sözlere yer verdi.
"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."