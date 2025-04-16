Sırrı Süreyya Önder'in kızından mesaj: "Diren baba"

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasıyla ilgili paylaşım yaptı.

"Babam duaya inanır, dua edin" diyen Kandemir, sosyal medya paylaşımında, "Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın" dedi. Kandemir, şunları kaydetti:

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."