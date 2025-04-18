Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 12 saatlik ameliyat geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Önder'in durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastamız Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir."

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle salı akşamı acil olarak hastaneye kaldırılan ve 12 saatlik ağır bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder, sonrasında yoğun bakıma alınmıştı.

Önder'in sağlık durumuyla ilgili dün açıklama yapan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in tedaviye oldukça iyi yanıt verdiğini söylemişti. Çiftçi, "Nörolojik açıdan daha ilerleyen ve daha somut bilgiler sizinle 24 saat içinde paylaşabileceğiz. Kalbinin sol yanı çok iyi kasılıyor. Sağ ventriküldeki kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi ve uzun bir zamana ihtiyacımız olacak" şeklinde konuşmuştu.

Dün akşam saatlerinde hastaneyi ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Durumunda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız bilgi verir" demişti.