Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor: Doktorlar 5 Mayıs'ta açıklama yapacak

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'in tedavisi 15 gündür İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde sürüyor.

DOKTORLAR 5 MAYIS'TA AÇIKLAMA YAPACAK

Önder, yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi altına alınmasının 15'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in son durumuna ilişkin doktorlarının 5 Mayıs Pazartesi günü açıklama yapacak.

"NÖROLOJİK TABLOSU GİDEREK BOZULMAYA BAŞLAMIŞTIR" DENİLMİŞTİ

Doktorlar, 28 Nisan'da yaptıkları açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini belirterek, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Doktorlar, ayrıca "Beyin ölümü bulguları şu an yok" demişti.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetmişti: "Hatamız ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun inotropik destek tedavisi altında yoğun bakım ünitesinde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik tablosu giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz."