Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor: Doktorların yarın açıklama yapması bekleniyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

DOKTORLAR YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

Önder, yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.Doktorlarının son durumuna ilişkin yarın açıklama yapması bekleniyor.

Sırrı Süraya Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Bugün Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Amedspor Başkanı Burç Baysal ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneyi ziyaret eden isimlerden oldu. Ziyaretler devam ediyor.

Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temenilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, AKP Milletvekili Seyithan İzsiz, DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ve vakıf yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik, şarkıcı İbrahim Tatlıses ile MKM’li sanatçılar dün hastaneye ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaretleri, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan, Saruhan Oluç, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ömer Öcalan, Çiçek Otlu, Sümeyye Boz ve Adalet Kaya ile PM üyelerinin yer aldığı heyet kabul etmişti.