Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder, yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Sırrı Süraya Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temenilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski genel başkanlarından ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile şarkıcı İbrahim Tatlıses, dün hastaneye ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaretleri, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan, Saruhan Oluç, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ömer Öcalan, Çiçek Otlu, Sümeyye Boz ve Adalet Kaya ile PM üyelerinin yer aldığı heyet kabul etmişti.