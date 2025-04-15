Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi!

Kalp krizi geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, partinin İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu akşam ciddi kalp rahatsızlığı geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doktorlar tarafından gerekli müdahalenin yapıldığı belirtilen açıklamada, Önder’in tedavisinin İstanbul'da devam ettiği aktarıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Önder'in sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir."

AMELİYATA ALINDI

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık durumu ciddiyetini koruyan Önder, ameliyata alındı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: TEDAVİSİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül de Önder'in sağlık durumunu hastanede takip ettiklerini, tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Vali Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."