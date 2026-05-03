Sırrı Süreyya Önder mezarı başında anıldı

İstanbul'da 3 Mayıs 2025'te kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, mezarı başında anıldı.

Sırrı Süreyya Önder için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anma düzenlendi.

Törene Sırrı Süreyya Önder’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Mezarı başındaki anmada Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, "Can buraya ‘dedemin bahçesi’ diyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum ama öyle tatlısın ki neşe veriyor" dedi. Devamında şunları kaydetti:

“Geçen sene bugün AKM’de günlük şiirleri okumaya çalışmıştım, yalnızca sonuna gücüm yetmişti. Bugün tamamını okumaya ve dostlarına seni kendi sesinden dinletmeye geldim."

Kandemir, Sırrı Süreyya Önder’in sesinden kaydedilen şiiri de paylaştı.