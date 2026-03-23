'Sırrı Süreyya Önder Parkı' açılışa hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de yapımı sürdürülen Sırrı Süreyya Önder Parkı'nda çalışmalar, tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen parkın kısa süre içerisinde tamamlanarak, düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Adıyamanlı siyasetçi, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adını yaşatmak amacıyla planlanan park projesi, Belediye’nin girişimleriyle başlatıldı. Proje kapsamında 10 Mayıs 2025 tarihinde Başkan Tutdere ile hayırsever iş insanı Abdülgani Binici arasında yapım protokolü imzalanmıştı.

Yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, parkın zemin döşeme uygulamaları da belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kısa süre sonra açılışı yapılacak Sırrı Süreyya Önder Parkı, hem kent estetiğine katkı sağlayacak hem de vatandaşların sosyal yaşamına yeni bir nefes alanı kazandıracak. Park ile birlikte merhum siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in adı Adıyaman’da yaşatılmaya devam edecek.