Sırrı Süreyya Önder Parkı'na CHP ve AKP evet dedi, MHP ret oyu kullandı

Buca Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısında Cumhur İttifakı’nda Sırrı Süreyya Önder çatlağı yaşandı. Önder'in isminin bir parka verilmesi önerisine CHP ve AKP meclis üyeleri kabul oyu verirken MHP'li meclis üyeleri ret oyu kullandı.

Buca Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi İsmail Yüzer tarafından verilen “Sırrı Süreyya Önder’in adının bir parkta yaşatılması önergesi” AKP ve MHP’li meclis üyeleri arasında çatlağa neden oldu.

Yapılan oylamada CHP’li ve AKP'li meclis üyeleri önergeye kabul oyu verirken, MHP’li meclis üyeleri ret oyu kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış sürecinin öncülüğünü yapmasına rağmen MHP grubunun “ret” oyu kullanması tartışmaları beraberinde getirdi.

Tartışmaların ardından Sırrı Süreyya Önder’in adının Çamlıkule’de bir parka verilmesi MHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşılık CHP ve AKP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.