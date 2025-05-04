Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (62) dün hayatını kaybetti.

Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenleniyor. Önder'in naaşı sloganlar ve alkışlar eşliğinde 10:35'te AKM'ye getirildi.

Önder'in naaşına karanfiller ve zeytin dalları koyuldu. Törene yarım saat kala dolan salona yüzlerce yurttaş giremedi.

Törene MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

TÖREN SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN BAŞLADI

Tören saygı duruşunun ardından sinevizyon gösterimiyle devam etti. Gösterimde Önder’in barışa dair sözlerine, mücadelesine vurgu yapıldı.

İlk konuşmayı yapan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, "Onunla tek bir kişi gibiydik. Onu okurken hatalarımı görürdüm" ifadelerini kullandı. Kandemir, gözyaşlarıyla babasına geçtiğimiz hafta yazdığı mektubu okudu:

"BABA, HAYATIN BÜTÜN RENGİ GİTTİ"

"Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim dileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.

Kendinle ilgilenmeyişine kızamıyorum. Doğduğundan beri yoksunluk geçen ömründe öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan. Borçsuz ve harçsız onurunla gidiyorsun baba.

Seninle gurur duyuyorum."

"BURADA OLSAYDI 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ"

Ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Hiçbir malım mülküm yok. Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum. Siyasete giriş gerekçesi bu oldu. Kendisi burada olsaydı 'sevene de sövene de selam olsun' derdi" dedi.

"BU SEFER BARIŞ MUTLAKA OLACAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında "Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye'de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder'in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı. Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı. Bu topraklarda bedel ödeyen herkese sözümüz, bu sefer barış mutlaka olacak. Güle güle değerli yoldaşımız, seni asla unutmayacağız" dedi.

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de tören düzenleniyor



Tülay Hatimoğulları: Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısıhttps://t.co/29TWto29wQ pic.twitter.com/cb1Gg4FUYj — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 4, 2025

"SEN BİR TEK İNSAN ACI ÇEKMESİN DİYE KENDİNİ BARIŞA ADADIN"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, törende şunları söyledi: "Sırrı barış mücadelesi yürütüyordu ama artık barışın simgesidir. Sırrı başkan gibi bir söz ustasında konuşmak çok zor, affınıza sığınıyorum. Yetiştiğin toprak ve anlattığın hikayeler kadar köklüydü mücadelen. Sen bir tek insan acı çekmesin diye kendini barışa adadın. Barışa ulaşmak için adaları, dağları, kentleri aştın. Sana söz Sırrı, barış kazanacak. Sen şimdi gözlerini kapattın ama biz bu ülke insanına senin gözlerinden bakacağız. Uğurlar olsun yoldaşım. Sana söz biz bu ülkeyi yarım bırakmayacağız."

"YERİNİ DOLDURAMAYACAĞIZ"

Ardından oyuncu ve senarist Levent Kazak konuştu: "Tarihi ne kadar iyi bildiğini, Türkçeyi ne kadar iyi kullandığını, barışa olan inancını, kendine yetmeyen kalbini herkesle nasıl paylaştığını, mizahı birleştirici bir güç olarka nasıl kullandığını herşeyi tek tek anlatılacaklar. Ölümlerde bırakılan şeyler olur, arkada. Çok zor biliyorum ama. Bitirilmemiş davalar olur, sözümüz var olur. Senaryoları, hikayeleri, çekmek istediği filmler yarım kaldı, yapacak bir şey yok. Alışacağız, dolduramayacağız yerini. Çok özleyeceğiz, hayatımıza kattığı tüm güzellikler için ona teşekkür edeceğiz."

"BİZE BIRAKTIĞIN EMANETİ, HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Son konuşmayı yapan ve sözlerine "Sana güle güle diyemeceğim Sırrı. Sen benim yoldaşım, yol arkadaşım, sırdaşım, kardeşim, her şeyimdin Sırrı" diyerek başlayan DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Birlikte baş koyduğumuz yolda beni, bizleri yalnız bıraktın. Kürtlerin kadim dostu Sırrı, sana veda etmek çok zor. Sen Türktün, Kürttün, Aleviydin. Sen yanı başımızdaki Gezi Parkı'nda ağaçtın, güldün, çiçektin. Sen kalbi atan herkese candın yoldaştın. Sen toplumsal barışı sağladın her kültürü bir araya getirdin, gözün arkada kalmasın. Rahat uyu Sırrı. Bize bıraktığın emaneti, hayallerini gerçekleştireceğiz. Senin güzel gözlerinden, yaralı yüreğinden öpüyorum."

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

TÖREN ÖNCESİ GEZİ PARKI BARİYERLERLE KAPATILDI

Sırrı Süreyya Önder'in bugün AKM'de yapılacak olan anma töreni öncesinde Gezi Parkı polis bariyerleri ile kapatıldı.

Gazeteci Ahmet Ayva'nın paylaştığı videoda ekiplerin Gezi Parkı'nı bariyerler ile kapattığı görüldü.

Aktarılan bilgilere göre, bariyerler 'güvenlik önlemi' gerekçesiyle kapatıldı.