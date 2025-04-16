Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: "Kalbinin sağ yarısı iyi kasılamıyor"

TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.

DEM Parti Eşbaşkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la birlikte çok sayıda DEM Partili ile farklı partilerden siyasetçiler hastaneye geldi.

Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona erdi. Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Saat 10.00'dan itibaren başhekimliğin açıklaması beklenmeye başlandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Saat 10.30 sularında Florence Nightingale Hastanesi tarafından yapılan basın duyurusunda, kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Önder'in kalbinin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp – Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır.

Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp – Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Diseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir.

Takiben 23.05’ de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’ de operasyon başlamıştır.

Ameliyatta aort diseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

Ancak bu kadar büyük bir diseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroner içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır.

Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız."

İLK BİLGİ DÜZELTİLDİ

Önder ameliyata girdikten sonra 06.30 sıralarında cerrahi müdahalenin bittiği yönünde bilgi gelmişti.

Ameliyathanede müşahede altında olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bir açıklama yaptı.

Sabahın erken saatlerinde konuşan Ayşegül Doğan, "Hepimiz size iyi haberler verebilmek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların size verdiği bilgiler dışında henüz bir bilgi yok bizde. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ameliyat bitti mi bitmedi mi, bundan sonraki süreç nasıl olacak. Buna ilişkin merak ve soruları gidermek için buluştuk. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada sürecin uzun bir süreç olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" dedi.

'AMELİYATIN UZUN SÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU'

Sırrı Süreyya Önder'in bu zorlu ameliyattan da başarılı şekilde çıkacağına inandıklarını dile getiren Doğan, "Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz, iyi haberler vermeyi. Yoğun bakıma alındığını, hastane sürecinin hızlı tamamlanacağına ilişkin haberleri paylaşmayı bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için ve bu süre boyunca gösterdiğiniz dayanışma için. Ameliyat henüz bitmedi ama bitmemesi, bu ameliyatın uzun sürmüş olması öngörülen bir şeydi. Şu an her şey öngörüldüğü gibi ilerliyor, gerekli tıbbi açıklamaları size hekimler yapacaktır. Biz de ara ara bilgi aldıkça sizlerle merak ettiğiniz bu soruların yanıtlarını paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü (dün) saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, ameliyata alınmıştı.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurmuştu.

Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek" demişti.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, gece Önder'in ameliyata alındığı hastaneye geldi.

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak" ifadesini kullandı.

"BİZ İNANIYORUZ Kİ BU BADİREYİ DE ATLATACAK"

Eş Genel Başkanlar, doktorlarla görüşerek Önder'in durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulansla ilk müdahale kendisine yapıldı ve hastaneye getirildi. Hastanede aort damarı yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta ve ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde siz değerli basın emekçileri ve sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen Sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Önder'in durumunu takip etmek için hastaneye geldi.