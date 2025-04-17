Sırrı Süreyya Önder’in sağlığıyla ilgili son durum: Tedaviye iyi yanıt veriyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yaklaşık 12 saat süren ameliyatı dün sabah saatlerinde sona eren Önder, halen yoğun bakımda. Bununla birlikte sağlık durumuna ilişkin bazı olumlu gelişmeler de var.

Hastaneden bu sabah 10.50'de yapılan son açıklamada, bazı olumlu gelişmelerin olduğu ifade edilerek şu bilgiler verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

"KIZI YANINA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"

Dün saat 12.00'de Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve operasyonu yöneten Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder'in sağlık durumu hakkında yaptıkları açıklamada ölüm riski çok yüksek olan bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade ederek uzun vadeli durum için konuşmalarının mümkün olmadığını dile getirmişlerdi.

Ardından Prof. Dr. Ertan Sağbaş, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

HASTANE ZİYARETLERİ, ÖNDER'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı dün iki kez arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi vermişti. Görüşmede Erdoğan, Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani dün parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün 17.15'te hastane önünde yaptığı açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konuda açıklama yapmak doktorların vazifesidir. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalede iyi bir insan, iyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını memleketini seven bir insandı. Onun bu insani özellikleri bu hastalığı süresince bir kez daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı şekilde aramıza kavuşur" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL, ZİYARET SONRASI KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün 18.00'de hastaneye ziyarette bulundu. Burada konuşan Özel, Önder’in barış için mücadele ettiğini hatırlatarak, "Onun buradan sizin karşınıza geçip tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberlerinizin, kameralarınızın yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz. Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum. Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye’deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya, o güzel sözlerini söylemeye ve hepimizi hem gülümsetmeye devam etmesi hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesi için dua ediyoruz" dedi.

5 GÜN UYUTULACAK

Ardından eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onun esprileri her zaman gülümsetirdi. Doktorlardan aldığımız bilgilere göre Önder'in uyutma süresini 5 gün uzatmışlar. Kısa sürede sağlığına kavuşmasını dilerim."

KIZINDAN MESAJ: DİREN BABA

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasıyla ilgili dün 17:40'da yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."

SANATÇILARDAN DA MESAJLAR GELDİ

Şarkıcı Teoman, oyuncu Ata Demirer, yazar Ahmet Ümit, şair ve yazar Nevzat Çelik, yazar ve şair Murathan Mungan, sanatçı Suavi, şarkıcı Ceylan Ertem ve oyuncu Tülin Özen gibi çok sayıda ünlü isim Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, dün akşam saatlerinde hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.