Sırrı Süreyya Önder’in yakınları Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul ediyor
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yakınları Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul ediyor.
Kaynak: İHA
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Önder’in vefatının ardından bugün Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilmeye başlandı.
Taziye alanında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, partililer yer aldı.