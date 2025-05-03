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Sırrı Süreyya Önder’in yakınları Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul ediyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yakınları Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul ediyor.

Güncel
  • 03.05.2025 21:13
  • Giriş: 03.05.2025 21:13
  • Güncelleme: 03.05.2025 21:15
Kaynak: İHA
Sırrı Süreyya Önder’in yakınları Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul ediyor


TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Önder’in vefatının ardından bugün Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilmeye başlandı.

Taziye alanında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, partililer yer aldı.

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