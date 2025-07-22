Sırtları dönerek protesto

Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta Tıp Fakültesi öğrencilerinin atanmış rektörü protesto etmesinin ardından, bu hafta Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de benzer bir tutum sergiledi.

Öğrenciler, fakülte dekanı ve rektörün konuşmaları sırasında sırtlarını dönerek protestoda bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan fakülte birincisi, "Bu mezuniyet, haklının inadıyla geleceğe yürüyeceğimiz, bir bitişin değil; direnişin ve dayanışmanın, durmanın ilanıdır" dedi.