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Sis Dağı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2024 16:02
  • Giriş: 21.10.2024 16:02
  • Güncelleme: 21.10.2024 16:03
Kaynak: AA
Sis Dağı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.

Yurttaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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