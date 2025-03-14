Sis Dağı Yaylası’nda çığ

Giresun ve Trabzon il sınırlarında yer alan 2 bin 182 rakımdaki Sis Dağı Yaylası’nda geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında dün meydana gelen çığ nedeniyle 20 ev ve bir cami kullanılamaz hale geldi.

Sis Dağı Erkeksu Obası’nda yoğun kar yağışının ardından geçtiğimiz gün çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle toplamda 20 ev ve bir cami büyük zarar görürken, zarar gören evlerin enkazında bazı vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.