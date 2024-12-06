Sis görüş mesafesini düşürdü, Anadolu Otoyolu'nda ulaşım yavaşladı
Sisin görüş mesafesini düşürdüğü Anadolu Otoyolu'nda ulaşım yavaşladı.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, ulaşımı yavaşlattı.
Bölgede gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Yolun Küçük Melen, Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler ve Beyköy geçişlerinde yoğun sis nedeniyle jandarma, kara yolları ve polis ekipleri sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte Bahçeşehir, D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda da sis etkili oldu.