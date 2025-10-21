Şişecam işçileri işlerini geri istiyor

Haber Merkezi

Kırklareli Lüleburgaz’da işten atılan Şişecam işçileri, dün Kristal-İş sendika binasının önünde eylem yaptı. "Verimsizlik", "performans düşüklüğü" gibi gerekçelerle işten atılmalarına karşı açıklama yapan işçiler, bu süreçte sessiz kaldığını vurguladıkları sendikaya da tepki gösterdi.

Şişecam işçilerinin eylemine katılarak destek verenler "Kristal-İş işçine sahip çık", "İşten atmalar yasaklansın" sloganlarını attı. CHP, TİP, SOL Parti, EMEP de eyleme katılarak destek verdi. Evrensel’in haberine göre basın açıklaması metnini işten atılan işçilerden İsmet Aslan okudu. 15-20 yıldır Lüleburgaz Şişecam fabrikalarına bağlı iş yerlerinde çalışan işçiler oldukları bilgisini veren Aslan, "Yıllar içinde emeğimiz ile Şişecam’a rekor kârlar yapmasını sağladık. Yıllardır gece gündüz çalıştık; Şişecam’ı büyüttük. Yıllarımızı, gençliğimizi verdiğimiz Şişecam ise bizleri bir çırpıda işten attı. Kışa girdiğimiz bu günlerde 22 işçiyi açlığa ve yoksunluğa terk etti. Yöneticilere soruyoruz; 20 yıl sonra mı verimsiz olduğumuzu anladınız" diye konuştu.

Şişecam’ın daha yüksek ücretli eski işçileri işten atarak ortalama ücretleri düşürmek istediğini ifade eden Aslan, "Krizi fırsata çevirmek isteyen Şişecam işçi maliyetlerini düşürmek, krizin faturasını işçiye fatura etme derdinde. Duyumlarımıza göre İşten atılmaların devam edeceği söyleniyor. Diğer bir nedense yılbaşında yeni toplu iş sözleşme süreci başlayacak. Yaşanan bu işten atmalar ile işçilerin talepleri, beklentileri baskılanmak isteniyor" dedi. Aslan, "Hükümetin ekonomik programlarını geri püskürtmek, Şişecam’ın işçi düşmanı uygulamalarını engellemek, işimiz ve ekmeğimize sahip çıkmak için birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz" diye konuştu. Sendikaya seslenen Aslan, "Şişecam’ın fütursuzca davranması aynı zamanda sendikamızın örgütlülüğüne yönelik bir saldırıdır. Cam işçisine ve mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. İşten atmalara sessiz kalmak onaylamaktır. Cam işçisi zor durumda yanında olmayanları asla affetmeyecektir. Bizler her türlü hukuki ve fiili mücadelemizi sürdüreceğiz. Siz dostlarımızı bizleri yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Şimdi mücadelemizi ve birlikteliğimizi daha da büyütme zamanı" dedi.