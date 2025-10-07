Şişecam ve Karacalar sözlü savunma verdi: Para cezası talep edildi

Rekabet Kurulunca, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında "cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımında bulunmak ve rekabete hassas bilgi değişimi" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, ismi geçen firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

İDARİ PARA CEZASI TALEBİ

Soruşturma heyeti temsilcisi de "iki firmanın fiyat tespiti ve bölge ve/veya müşteri paylaşımı yapmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiklerini" belirterek, idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığı bildirildi.

Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye, sürdürülen diğer soruşturmadan dolayı ilgili kanunun aynı gerekçeden dolayı iki kez cezalandırılmama ilkesi gereğince idari para cezası verilmemesinin uygun olacağını belirten temsilci, Karacalar firması için ise "Uygulanacak idari para cezasının takdirinde ihlal süresinin bir yıldan uzun iki yıldan kısa olması nedeniyle yüzde 20 artırılabileceği, bununla birlikte Ceza Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca temel para cezasının artırılmasını veyahut 7. maddesi kapsamında indirim uygulanmasını gerektirecek herhangi bir ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurun da bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır" dedi.

Şişecam temsilcisi ise firmanın rekabeti kısıtlayıcı bir amacı olmadığını belirterek, tedarik edilen cam kırığının devamlılığını sağlamak istediklerini ifade etti.

Karacalar temsilcisi de firmanın Şişecam'ın yönlendirmesinde olmadığını, tamamen bağımsız olarak rekabete dahil olduklarını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden duyurulacak.