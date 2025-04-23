Şişecam’da grev kararı

Ebru ÇELİK

Şişecam ile DİSK’e bağlı Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Petrol-İş) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, grev kararını ilan etti. Petrol-İş, 14 Mayıs’ta greve çıkılacağını duyurdu. Eğer talepler geri çevrilirse, Soda, Kromsan, Kojen ve Tuz tesislerinde üretim durdurulacak.

YİRMİ İŞYERİNDE ASILDI

Petrol-İş Mersin Şube Başkanı Erdem İyim, BirGün’e yaptığı açıklamada, yalnızca Şişecam değil, Türkiye genelindeki 20’ye yakın işyerinde de grev kararı aldıklarını söyledi. “Henüz grev başlamadı. Kararlarımızı asmaya başladık. Soda Kromsan’da 14 Mayıs’ta, Toros Tarım’da ise 21 Mayıs’ta greve çıkılacak. Bugünden itibaren işverenlere resmi tebligat yapıyoruz. Şişecam için de 14 Mayıs’ta greve çıkacağımızı bildirdik. Eğer anlaşma sağlanamazsa 20 işyerinde üretim duracak. 24 Nisan’da İstanbul’da Tekfen Grup ve Şişecam’la görüşmelerimiz olacak. Bu süreçte çözüm bulunmazsa grev uygulamaya geçecek” dedi.

CAN GÜVENLİĞİ YOK

İşçilerin tehlikeli koşullarda çalıştığını belirten İyim, işyerlerinde işçi cinayetlerinin yaşandığını vurguladı: “Soda Krom’da, Sozan Tuz’da 5-6 arkadaşımız hayatını kaybetti. Son olarak 2-3 ay önce bir işçi buharda kalarak yaşamını yitirdi. Asit, buhar, kızgın fırın gibi risklerle karşı karşıyayız. Sadece kazalar değil, solunan kimyasallar da ciğerlere zarar veriyor. Önceden 6 ayda bir yapılan akciğer taraması, işveren kararıyla yılda bire çıkarıldı. Bu kabul edilemez, yeniden 6 ayda bire düşürülmesini de talep ediyoruz.”

İyim, ücret tekliflerinin piyasa koşullarının çok gerisinde olduğunu söyleyerek konuşmasına şu şekilde davam etti: “Şişecam bize 60 bin TL teklif ediyor, hâlihazırda 52 bin TL’ye çalışıyoruz. Talebimiz 120 bin TL. Toros Tarım da 50 bin TL teklif etti, oradaki talebimiz de aynı. Bayer Türk gibi firmalarda bu rakamlar aşıldı. Grev bir amaç değil, hakkımızı alabilirsek masada kalırız.”

Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025’te alındığını ve yasal sürecin işlediğini belirtti. “Petrol-İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibarıyla grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olağan süreci içinde devam etmektedir” denildi.