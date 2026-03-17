Şişedeki asidi su sanarak içen kişi hayatını kaybetti
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 54 yaşındaki Ahmet İnanç, evinde şişedeki asidi su zannederek içti. Ağır yaralanan İnanç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Ahmet İnanç, evinde bulunan şişedeki asidi, su sanarak içti. İnanç'ın fenalaştığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesin sonrası İnanç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet İnanç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.