Şişhane'de gözaltına alınan çoğu gazeteci olan 14 kişiden 9'u tutuklandı

DİSK Basın İş, Mezopotamya Kadın Gazeteciler (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) tarafından Suriye'de "SİHA saldırısı sonucu" yaşamını yitirdiği belirtilen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için dün saat 13.00'te Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapılmak istenmesi sırasında yaşanan arbedede gözaltına alınan çoğu gazeteci olan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Tutuklanan gazeteciler arasında Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın olduğu bildirildi.

Tutuklanan diğer isimlerin ise Can Papila, Haci Ugis, İmam Senol olduğu öğrenildi.

Öte yandan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Zeynep Kuray Yadigar Aygün, Mahsum Sağlam ile Yağmur Filiz ve Pelin Laçin adli kontrol ile serbest bırakıldı.