Şişhane'de Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: Çok sayıda gazeteci gözaltına alındı

Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı'nda yapılmak istenen açıklamaya müdahale eden polis çok sayıda gazeteciyi gözaltına aldı.

DİSK Basın İş, Mezopotamya Kadın Gazeteciler (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) tarafından Suriye'de "SİHA saldırısı sonucu" yaşamını yitirdiği belirtilen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için bugün saat 13.00'te Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapılmak istendi.

Protestoya dakikalar kala Beyoğlu Kaymakamlığı eylemi yasakladı. Polis, açıklama saati öncesinde alanı ablukaya aldı.

Alana girmek isteyen gazeteciler, polis tarafından engellendi. Alana girmek isteyen basın emekçileri ile polis arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında polis çok sayıda gazeteciyi gözaltına aldı.

DİSK Basın İş, gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen meslektaşlarımız gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Polisin ablukası sürüyor.

Gözaltına alınanların isimleri ise şöyle: Pınar Gayıp, Hayri Tunç, Zeynep Kuray, Yadigar Aygün, Serpil Ünal.