Şişhane'de patlama meydana gelen bir bina çöktü: Çok sayıda ekip olay yerinde

İstanbul Beyoğlu'nda Şişhane'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Ölü ya da yaralı bilgisine henüz ulaşılamazken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Enkaz altında kalan olup olmadığı bilinmezken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir binada meydana gelen çökme sonucunda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."