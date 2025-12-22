Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durduruldu
M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nda Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması üzerine istasyon işletmeye kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Metro İstanbul, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nda yer alan Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle istasyonun işletmeye kapatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişhane istasyonunda trenlerin durmayacağı, seferlerin istasyonu pas geçerek devam edeceği belirtildi. İstasyondaki kapatma kararının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ifade edildi.
Yetkililerden olayın ayrıntılarına ilişkin ek bir açıklama yapılmazken, hatta seferlerin diğer istasyonlar arasında sürdüğü kaydedildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 22, 2025
