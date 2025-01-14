Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sisi ve Biden'dan 'Gazze Ateşkesi' görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin devam eden çabaları ele aldı.

Dünya
  • 14.01.2025 22:51
  • Giriş: 14.01.2025 22:51
  • Güncelleme: 14.01.2025 22:55
Kaynak: İHA
Sisi ve Biden'dan 'Gazze Ateşkesi' görüşmesi
AA

İsrail ve Hamas, arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler devam ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin devam eden "yoğun arabuluculuk çabalarını" ele aldı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sisi’nin hem İsrail’in hem de Hamas’ın bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği göstermesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Biden: Gazzede ateşkesi sağlayacak bir anlaşma hayata geçmek üzere
İsrail 466 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 46 bin 645’e yükseldi
BirGün'e Abone Ol