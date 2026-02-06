Sisi’ye araba, SDG’ye mesaj

Donald Trump’ın tehditleri nedeniyle savaşın eşiğine gelen ABD ve İran arasında uzun süredir belirsizliğini koruyan müzakereler bugün 10.00’da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilecek.

Ankara görüşmelerin Türkiye’de yapılması için uzun süredir devredeydi. Ancak Tahran’ın bastırmasıyla görüşmeler İstanbul yerine Umman’a kaydırıldı.

ANKARA NEDEN İSTENMEDİ?

Tahran yönetiminin Saray rejiminin ısrarlı hevesine rağmen İstanbul’u tercih etmemesinin nedeninin arabulucu istememesi olduğu kaydedildi. İktidarın iki ülke arasındaki sorunlar üzerinden rol kesmeye çalıştığı, Tahran’ın bu duruma izin vermek istemediği ifade edildi. İran kadar ABD’nin de Türkiye’ye rol kaptırmamak için bu yönde eğilim gösterdiği iddialar arasında.

ÜÇ ÜLKEDEN TASLAK

Türkiye, Katar ve Mısır, görüşmelerden önce İran ve ABD’ye bir çerçeve anlaşma taslağı sundu. Al Jazeera’nın müzakere sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre taslak, İran’ın uranyum zenginleştirmesini büyük ölçüde sınırlamasını, balistik füze kullanımına kısıtlama getirmesini ve bölgedeki vekil güçlerine silah ile teknoloji transferini durdurmasını içeriyor.

‘LİBYA’DA AYNI ÇİZGİDEYİZ’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenlediği ziyaretlerin dönüşünde bölgeye dair açıklamalarda bulundu. İran ile ABD arasında yükselen gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede "İran’a askeri müdahaleye karşı olduğumuzu muhataplarımıza net bir şekilde ilettik" dedi.

“Güçlü Suriye’den yana olduklarını” yineleyen Erdoğan, SDG’nin imzaladığı anlaşmalara uyması gerektiğini kaydetti. “Suriye’nin kuzeyindeki sorunun çözülmesiyle ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin yükü de hafiflemiş oldu” diyen Erdoğan, Suudi Arabistan ile “savunma sanayisi konusunda işbirliklerine imza attıklarını ve bunu geliştirmekte kararlı olduklarını” kaydetti.

Birkaç yıl öncesine kadar “darbeci” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’ye TOGG aracı hediye eden Erdoğan, Kahire ziyaretinde “askeri çerçeve anlaşması” da imzaladı. Sisi ile görüşmelerinde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu’nu görüştüklerini aktaran Erdoğan, “Libya’da birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır’la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor” dedi.

∗∗∗

GEÇİŞ SÜRECİ KATLİAMLARLA İLERLİYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch-HRW) raporuna göre, Suriye’de cihatçı HTŞ’nin yönetimi ele geçirdiği Aralık 2024 sonrası başlayan geçiş sürecine kimlik temelli katliamlar ve hak ihlalleri damgasını vurdu. HRW’nin raporunda geçiş döneminin en kanlı olaylarının 2025 yılının Mart ve Temmuz aylarında yaşandığı kaydedildi. HRW, Lazkiye, Tartus, Hama ve Süveyda’da Alevi ve Dürzi sivillere yönelik saldırılarda en az 1400 kişinin öldürüldüğünü, toplu mezarların bulunduğunu ve köylerin yakıldığını belgeledi.