Şişli Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı atandı
Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin atandığı Şişli Belediyesi tarafından sosyal medyada duyuruldu. Terzi çok yakın bir zamanda İstanbul Valiliğine atanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ardından Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi atandı.
Ayhan Terzi yakın zamanda İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı. Ertürkmen'ini se Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edeceği aktarıldı.
Değişim Şili Belediyesi'nin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan TERZİ, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır.
İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan TERZİ, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır. pic.twitter.com/zuHp02nuXG— Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) May 12, 2026