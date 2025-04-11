Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz

İBB'ye açılan "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklanmıştı.

Ebru Özdemir'in avukatı Emrah Bağran, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği'ne dilekçe vererek Şişli Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz etti.

Yapılan açıklamada, "28.03.2025 tarihinde usul ve yasaya aykırı olarak, somut delillere dayanmayan suç

atfına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında müvekkilimiz Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ebru ÖZDEMİR hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Tarafımızca, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen haksız tutuklama kararına itiraz edilmiştir. Bu itirazımız ile hiç bir somut delile dayanmayan tutuklama sebepleriyle tutuklanmasına karar verilen, müvekkilimizin ivedilikle bihakkın tahliyesini, itirazımızı incelemekle görevli Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nin aksi kanaatte olması halinde müvekkilimiz Sayın Ebru ÖZDEMİR’in Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.