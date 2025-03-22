Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözlatına alınan ve “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında sorgulanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"SUÇLAMALARIN HİÇ BİRİNİ KABUL ETMİYORUM''

Şahan ifadesinde, 31 Mart 2024’teki seçimlerde, CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olarak neredeyse her 10 kişiden 7’sinin oyunu alarak Şişli Belediye Başkanı seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına inanan Ankara’da doğmuş İstanbul’da okumuş, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir Cumhuriyet genciyim. Bugüne kadar hakkımda açılmış herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır. Kanunlara saygılı bir yurttaş olarak yaşamımı sürdürdüm. Bu çerçevede ifademe başvurulan soruşturma kapsamında bana yöneltmiş olduğunuz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben hiçbir terör örgütü yöneticisinden emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. 20.03.2025 tarihinde CHP Başkanı Özgür Özel’in de açıkladığı gibi 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimler CHP Parti Meclisi'nin onayladığı ve yetkili organların onayladığı aday listeleri üzerinden Türk milletine arz edilmiştir ve onların teveccühü ile seçimler gerçekleşmiştir. Bu seçimler demokratik kurallar çerçevesinde ifa edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yargı denetimi icra edilmiştir. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışması beyhudedir. Ben hiçbir suç işlemedim. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları reddediyorum. Bana soru olarak yönelttiğiniz isnatlara karşı detaylı savunmalarımda soruşturma savcısına ayrıntılı cevap vereceğim."

"HTS VERİLERİ TARAFIMA GÖSTERİLMEDİ"

Azad Barış ile HTS kayıtları sorulan Şahan, "Bana sormuş olduğunuz bu soruya dayanak gösterilen HTS verileri tarafıma gösterilmedi. Baz istasyonu verilerinin gerçekliğinin teyit edebileceğim bir bilgi elimde bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan bir çok soruşturma sürecinde yaşandığı üzere HTS teknik verilerinin güvenilirliği yorumlama yöntemi sebebiyle olumsuz anlamlar çıkarılması konusunda ciddi şüphe ve endişelerim bulunmaktadır. Bu sebeple bu soruya ilişkin ayrıntılı savunmamı savcılık ifadem sırasında vereceğim" yanıtını verdi.

GİZLİ TANIK 'MEŞE'NİN İDDİALARI

Gizli tanık ''Meşe''nin beyanlarında yer alan terör örgütleriyle iltisaklı şahısların işe alımları ile ilgili detaylı ifade veriniz'' sorusu üzerine Başkan Şahan, ''Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım” dedi.

Azad Barış ile 2019 seçim sürecinde HDP’nin resmi görevlisi iken İBB’de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştığını anlatan Şahan, "Sonrasında Azat’ın eşiyle akraba olduğumuz, kan bağı değil, (eşinin teyzesi benim Ankara’da okumama çok fayda sunan, benim için çok değerli bir öğretmendir), o ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı Savcılıkta vereceğim" beyanında bulundu.