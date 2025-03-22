Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, saat 09.00'da ifade verecek
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın ifadesinin saat 09.00'da alınacağını bildirdi.
Kaynak: ANKA
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın ifadesinin saat 09.00'da alınacağını bildirdi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesinin sabah saat 09:00’da alınacağı konusunda bilgilendirildik. Aynı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yarın ifade verecekler."