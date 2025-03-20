Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber dün gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını belirten Ersöz, dün evinde yapılan aramaya da itiraz ettiklerini açıkladı.

Kamuoyunu bilgilendirmeyedevam edeceklerini söyleyen Ersöz, el konulan eşyaların iadesini de isteklerini açıkladı. Ersöz şunları kaydetti:

“Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-elkoyma işlemlerinine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Kararına ise bugün itiraz ettik.Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik”