Şişli Belediye Başkanı Şahan: “Ben dönene kadar Şişli size emanet”

Şişli Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri, “İrade Millette, Meclis Mahallede” sloganıyla başlattıkları mahalle buluşmalarına Gülbahar ve Mecidiyeköy’de devam etti.

19 Mart operasyonlarında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesajında “İradenize müdahale edenlere karşı söz sizde. Ben dönene kadar Şişli sizlere emanet” dedi.

Şişli Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri, “İrade Millette, Meclis Mahallede” sloganıyla başlattıkları mahalle buluşmalarına Gülbahar ve Mecidiyeköy’de devam etti. Muhtar Şevket Katılmış Parkı’nda yapılan toplantıda, mahalle sakinleri sorunlarını ve çözüm önerilerini yerel yönetim temsilcileriyle paylaştı.

“SİZLERE EMANET ETTİĞİM ŞİŞLİ’YE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ”

"Kent Uzlaşısı" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, etkinlik öncesi gönderdiği mesajına, “Silivri’den Gülbahar’a ve Mecidiyeköy’e selam olsun. Tüm Şişli halkına selam olsun İstanbul’a selam olsun” ifadesiyle başladı.

Şahan, tutukluluğundan bu yana dördüncü kez mahalle meclislerinin toplandığını vurgulayarak, "Sizlere emanet ettiğim Şişli’ye sahip çıkıyorsunuz. Meclis üyelerimiz ve halkımız hep birlikte ‘Söz yurttaşta, yetki Mecliste’ diyor" dedi.

“İRADENİZE MÜDAHALE EDENLERE KARŞI SÖZ SİZDE”

Görevde olduğu 11 ay boyunca mahalleleri adım adım gezdiğini belirten Şahan, Mecidiyeköy ve Gülbahar’ın İstanbul’un yükünü taşıyan, emeğin ve alın terinin merkezi olan mahalleler olduğunu belirterek, “‘Bizim Sokak’ projesiyle pazar günlerini çocuk oyunlarına ayırdık. Gezici Kent Lokantası ve Kent Kafe ile mahalle yaşamının yükünü hafifletmeye çalıştık. İradenize müdahale edenlere karşı yine söz sırası sizde. Mahallenize, emeğinize, oyunuza sahip çıkacağınızı biliyorum. Çünkü biz, Şişli’yi birlikte yönetmek için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“DÖNÜŞÜM VE SOSYAL PROJELER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK”

Şahan, göreve döndüğünde yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını belirterek, "Yerinde dönüşümden sosyal donatı alanlarına, kreşlerden afet yönetim merkezine kadar projelerimizi yeniden başlatacağız. Halkçı yönetim; güçlü yurttaş ve dayanıklı kent demektir. “Sizlere güveniyorum, siz de bizlere güvenin! Ben dönene kadar Şişli sizlere emanet” ifadesini kullandı.